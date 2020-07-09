المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الأكاديمي عبدالله المسيبلي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالله عمر صالح المسيبلي، نائب رئيس جامعة البيضاء للدراسات العليا والبحث العلمي، بعد حياة أكاديمية حافلة بالعطاء تجاه الوطن وأجياله.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وإسهاماته الهامة في إطار عملية التطوير والتحديث التي شهدتها جامعة البيضاء في المجالين الاكاديمي والعلمي، وكان نموذجاً في العطاء والاخلاص لوطنه ومهنته الاكاديمية وجامعته وطلابه.



وعبر الأمين العام للمؤتمر عن أحر تعازيه وعظيم مواساته لنجل الفقيد عمر عبدالله عمر المسيبلي، ولأخوان الفقيد عزي وعبدالقوي وكافة آل المسيبيلي بمديرية مكيراس محافظة البيضاء في هذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

