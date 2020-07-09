المؤتمرنت -

تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدة

تصاعدت وتيرة خروقات وانتهاكات قوى العدوان للهدنة الأممية في عدد من مناطق محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن الخروقات شملت تحليق 12 طائرة حربية بأجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16، وتسع طائرات تجسسية في الجاح وكيلو16 ومدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 65 خرقاً بقصف مدفعي لـ211 قذيفة و103 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.



وحسب المصدر ارتفعت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة إلى 191 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية بينها غارتان على قوارب الصيادين في الصليف.