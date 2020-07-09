المؤتمرنت -

الشوافي: رؤية هلال شهر ذو الحجة.. والعيد 31 يوليو

كشف الفلكي عدنان الشوافي مدير العلاقات الخارجية للجمعية الفلكية اليمنية في بيان للجمعية بشأن بداية شهر ذو الحجة القادم.



وقال الفلكي اليمني الشوافي: ((موعد تحري الهلال/ يوم الشك/يوم الغيم/ليلة 30 من ذو القعدة تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر ذو القعدة 1441 هجرية الموافق الأثنين 20 يوليو 2020، وبالنسبة لتحرى الهلال من مطالع الجمهورية اليمنية في ذات اليوم، نؤكد الحسابات الفلكية غروب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 3 دقائق ومنه حكم رؤية الهلال مستحيلة وكذلك يكون الاقتران المركزي في ذات اللية بعد الغروب حوالي الساعة 8:33 مساء بتوقيت صنعاء UTC+3).



وأشار الشوافي إلى أن الثلاثاء 21 يوليو هو متمم لشهر ذو القعدة وغرة شهر ذو الحجة 1441 هجرية توافق فلكياً يوم الأربعاء 22 من يوليو 2020، مؤكداً أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 31 يوليو الجاري.