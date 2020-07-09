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المؤتمر نت - مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تحذيراتها من خطورة هذا الوباء الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم

الصحة العالمية تصدم مجدداً: كورونا خارج السيطرة ويزداد سوءاً

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تصدم مجدداً: كورونا خارج السيطرة ويزداد سوءاً
مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تحذيراتها من خطورة هذا الوباء الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءاً.

كما دعا إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلاً "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة".

أتى ذلك بعد يومين من تأكيد الولايات المتحدة انسحابها رسميا من المنظمة، بعد أشهر من انتقاد تعاملها مع الجائحة، واتهامها بالتحيز للرواية الصينية.

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

واشارت إلى أنها تعرضت لانتقادات دولية شديدة، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء، سيتم تطوير اختصاصاتها بالتشاور مع الدول الأعضاء، من أجل تقييم التعامل مع وباء كوفيد-19.

يذكر أن المنظمة الأممية كانت حذرت على مدى الأسابيع الماضية مع بدء عدد من الدول برفع القيود وفتح الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، من أن الفيروس لم ينته بعد، بل ما زال ينتشر.

ومساء الثلاثاء، أعلنت أنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال الفيروس، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، بحسب قولها، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة. كما اعتبرت أن كورونا أخذ "سكان العالم رهائن".

وأكد مدير عام المنظمة في حينه أن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد"، مضيفا "نحن جميعاً معرضون" للإصابة بكوفيد-19.








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