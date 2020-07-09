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المؤتمر نت - يؤدي ارتداء قناع الوجه لفترات طويلة إلى صعوبة في التنفس، خاصة للذين يعانون من أمراض الرئة، بالتزامن مع تواصل انتشار فيروس كورونا

4 نصائح لتقوية رئتيك بالتزامن مع فيروس كورونا

المؤتمرنت -
4 نصائح لتقوية رئتيك بالتزامن مع فيروس كورونا
يؤدي ارتداء قناع الوجه لفترات طويلة إلى صعوبة في التنفس، خاصة للذين يعانون من أمراض الرئة، بالتزامن مع تواصل انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لأطباء، فإن أفضل طريقة لزيادة تحملك لثاني أكسيد الكربون هي تقوية رئتيك لتجنب أي مشاكل صحية، من خلال اتباع نصائح بسيطة، وفق موقع "إي جي24" الطبي.

التنفس البطني

يعني هذا النوع من التنفس ملامسة الحجاب الحاجز لجوف البطن، حيث يدخل الهواء إلى الرئتين، وينتفخ البطن.

ويمكن أن يساعد التنفس البطني في تقوية الرئتين، فهو يساعد الحجاب الحاجز في التنفس، إذ إن الحجاب الحاجز الضعيف يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس، وهذا النوع من التنفس مفيد أيضا للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويمكنك التدرب على هذا النوع من التنفس مستلقيا أو جالسا.

التمرين المنتظم
تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على قوة وتحسين وظيفة العضلات، وعندما تمارسها بانتظام، ستحتاج عضلاتك إلى كمية أقل من الأكسجين وأقل من ثاني أكسيد الكربون، مما قد يساعد رئتيك على العمل بشكل صحيح.

الحفاظ على رطوبة الجسم
وهو أمر ضروري، ليس لرئتيك فقط، ولكن للحفاظ على صحتك العامة، إذ يساعد شرب الماء طوال اليوم في الحفاظ على البطانة الداخلية في رئتيك رطبة، مما يساعد على تقويتها.

وضعية الجسم
يمكن أن تتداخل الوضعية السيئة مع التنفس، فوضعيتك مهمة أيضا عندما يتعلق الأمر بتحسين وظيفة رئتيك، لذلك لا تنحني أثناء الوقوف أو الجلوس، وبدلا من ذلك، اجلس أو قف مع جعل ظهرك مستقيما وارفع صدرك.








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