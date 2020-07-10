الجمعة, 10-يوليو-2020 الساعة: 12:10 ص - آخر تحديث: 12:04 ص (04: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الشورى والأحزاب.. ثنائي‮ ‬لمواجهة‮ ‬الاختلالات‮ ‬وتقوية‮ ‬مؤسسات‮ ‬الدولة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن وباء كورونا، يعمق أزمة الجوع في المناطق المعرفة ببؤر الجوع الشديد في العالم، والتي شملت، بحسب تصنيف المنظمة اليمن

أوكسفام تحذر من أزمة جوع شديدة باليمن جراء كورونا

المؤتمرنت -
أوكسفام تحذر من أزمة جوع شديدة باليمن جراء كورونا
حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن وباء كورونا، يعمق أزمة الجوع في المناطق المعرفة ببؤر الجوع الشديد في العالم، والتي شملت، بحسب تصنيف المنظمة اليمن وسوريا والسودان.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان (كوفيد -19 يؤجج الجوع في عالم جائع) إن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام قرابة 12 ألف وفاة يوميا، أي ربما ضعفي من سيقضي عليهم الوباء.

وأورد التقرير بيانات تضم عشر مناطق من بؤر الجوع الشديد في العالم من بينها ثلاث دول عربية.

والمناطق العشر تشمل اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا والساحل الغربي والصحراء وإثيوبيا وجنوب السودان وسورية والسودان وهاييتي.

وقال التقرير إن الوباء قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير بالنسبة لملايين البشر الذين يعانون من آثار النزاعات، والتغير المناخي، واللامساواة، والنظام الغذائي المتدهور، ما تسبب في إفقار الملايين من منتجي الغذاء والعمال فقرا مدقعاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أمريكا تسجل 64 ألف إصابة و991 وفاة بكورونا
اقتصاد: الذهب يتجاوز المستوى المهم البالغ 1800 دولار
فنون ومنوعات: كلمات مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي
أخبار: سريع: استهداف الزوارق المدنية خرق لاتفاق السويد
أخبار: دعوات للضغط على النظام السعودي لاطلاق سراح ناشطات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة جميل حسين البارده
علوم وتقنية: الكلوروكين وكوفيد-19.. دراسة تكشف مفاجأة
أخبار: تحذير أممي من تلاعب قاتل.. كمامات ومعقمات مقلدة
رياضة: برشلونة يتغلب على إسبانيول بالدوري الإسباني
أخبار: علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
أخبار: عدوان سعودي متواصل وخروقات مستمرة بالحديدة
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي الشيخ ابو علي في وفاة نجل شقيقه
أخبار: جابر الوهباني يعزي ابو علي بوفاة نجل شقيقه
أخبار: صلاح يعزي عميد البرلمانيين ابو علي
قضايا وآراء: إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أخبار: العدوان يستهدف مأرب والجوف بسلسلة غارات
أخبار: 12 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أخبار: رصد 78 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: نصف إصابات كورونا نقلها مصابون صامتون
عربي ودولي: إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز نصف مليون
أخبار: الصحة العالمية: كورونا أخذ سكان العالم رهائن
محافظات: يمنية تلد ثلاثة توائم في صنعاء
فنون ومنوعات: وفاة امرأة بعد أن لحستها قطة!
علوم وتقنية: كيف عالج العلماء انتقال كورونا عبر الهواء؟
عربي ودولي: وفيات كورونا تفوق 544 ألفا في 196 بلداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020