المؤتمرنت -

أوكسفام تحذر من أزمة جوع شديدة باليمن جراء كورونا

حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن وباء كورونا، يعمق أزمة الجوع في المناطق المعرفة ببؤر الجوع الشديد في العالم، والتي شملت، بحسب تصنيف المنظمة اليمن وسوريا والسودان.



وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان (كوفيد -19 يؤجج الجوع في عالم جائع) إن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام قرابة 12 ألف وفاة يوميا، أي ربما ضعفي من سيقضي عليهم الوباء.



وأورد التقرير بيانات تضم عشر مناطق من بؤر الجوع الشديد في العالم من بينها ثلاث دول عربية.



والمناطق العشر تشمل اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا والساحل الغربي والصحراء وإثيوبيا وجنوب السودان وسورية والسودان وهاييتي.



وقال التقرير إن الوباء قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير بالنسبة لملايين البشر الذين يعانون من آثار النزاعات، والتغير المناخي، واللامساواة، والنظام الغذائي المتدهور، ما تسبب في إفقار الملايين من منتجي الغذاء والعمال فقرا مدقعاً.