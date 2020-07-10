المؤتمرنت -

تصعيد للعدوان بالحديدة وغارات على محافظات

صعّدت قوى العدوان عسكرياً وكثفت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 24 غارة على خمس محافظات.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 191 خرقاً بينها غارتان على قوارب الصيادين في الصليف وتحليق 12 طائرة حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو 16 وتسع طائرات تجسسية في الجاح وكيلو 16 ومدينة الحديدة.



وشملت الخروقات 65 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 211 قذيفة و 103 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على هنجر تابع لشركة الملح في الصليف، واستهدف قصف بمختلف العيارات الرشاشة باتجاه الضبياني والمطار ومعسكر الدفاع وكلية الهندسة بمدينة الحديدة.



وقصفت قوى العدوان بـ 13 قذيفة مدفعية جنوب مدينة التحيتا، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة أماكن متفرقة من حيس وبأكثر من 40 قذيفة مدفعية قرية مغاري وأماكن أخرى في حيس.



وذكر المصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدف قصف مدفعي وبالأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح وأربع غارات على مديرية العبدية في محافظة مأرب، كما شن غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر و غارة على وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف.



كما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.