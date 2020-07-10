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المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها

العلماء في حيرة.. لغز جديد يربط كورونا بالقلب!

المؤتمرنت -
العلماء في حيرة.. لغز جديد يربط كورونا بالقلب!
كشفت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب القلب أيضاً.

وقال المشرف على الدراسة، التي أجراها المستشفى الجامعي "هامبورج-غبندورف"، ديرك فيسترمان، اليوم، في هامبورج، إن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها.

وأضاف فيسترمان أن الفيروس قادر أيضاً على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة.

وفي المقابل، لم توضح الدراسة ما إذا كان لذلك تأثيرات في المسار المرضي لمرضى القلب.

وجاء في بيان للمستشفى الجامعي أن النشاط المتغير للجينات في خلايا القلب من الممكن أن تكون له عواقب طويلة المدى على صحة المصابين.

وأكدت الدراسة ضرورة إجراء سلسلة من الفحوص على مرضى كورونا الأحياء في المستقبل.

وأجرى المستشفى الجامعي الدراسة على 39 مريض قلب متوفى عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكان متوسط أعمارهم 85 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتمكن الباحثون من رصد الفيروس في أنسجة القلب لدى نحو ثلثي المرضى. وجاء في بيان للمستشفى الجامعي أن الباحثين عثروا في 16 حالة على الفيروس بكميات قد يكون لها آثار سريرية.

ومن المقرر نشر الدراسة في دروية "جاما كارديولوجي".








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