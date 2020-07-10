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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية شديدة، حيث ستشهد الساعات القادمة ارتفاعات وانخفاضات متكررة في الطقس بشكل ملحوظ

الأرصاد يحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار وسيول
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة أقل شدة من الأيام الماضية، على أجزاء من المرتفعات الجبلية وتستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى السواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتتشكل خلايا من السحب الركامية خلال فترة ما بعد الظهيرة مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية بخاصة الجنوبية الغربية كما تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، لحج، أبين وشبوة.

وأشار إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقساً حاراً ورطباً، وغائم جزئيا ومغبر نسبياً على السواحل الغربية، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لسواحل (أبين وشبوة وحضرموت)، والرياح معتدلة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقده مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها الرؤية الأفقية.

وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس شديد الحرارة صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحاري مأرب والجوف، تصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة.

وأفاد المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئيا إجمالاً والرياح موسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20- 40عقدة.

ونبّه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

كما نبه مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المصدر أن أمطاراً متفرقة هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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