المؤتمرنت -

الصحة العالمية: لا يمكن القضاء على كورونا

إستبعدت منظمة الصحة العالمية امكانية القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية في العالم.



وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان في مؤتمر صحفي الجمعة ان "من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس (كورونا) أو القضاء عليه".



واكد رايان ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس .. معتبرا أن هذا الأمر سيمكن من تفادي وقوع ذروات جديدة والعودة إلى حالة الإغلاق العام.



إلى ذلك، قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض (كوفيد 19) في منظمة الصحة العالمية، إن انتقال عدوى فيروس «كورونا» المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.



ويواجه منذ يناير 2020م، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس (كورونا) المستجد والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي بالجائحة يوم 11 مارس، وأودى حتى الآن بحياة نحو 550 ألف شخص.



وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقاً أكبر بؤر للتفشي تراجعاً للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشاراً متسارعاً للمرض وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية.