السبت, 11-يوليو-2020 الساعة: 06:20 ص - آخر تحديث: 02:06 ص (06: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الشورى والأحزاب.. ثنائي‮ ‬لمواجهة‮ ‬الاختلالات‮ ‬وتقوية‮ ‬مؤسسات‮ ‬الدولة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - إستبعدت منظمة الصحة العالمية امكانية القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية في العالم

الصحة العالمية: لا يمكن القضاء على كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: لا يمكن القضاء على كورونا
إستبعدت منظمة الصحة العالمية امكانية القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية في العالم.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان في مؤتمر صحفي الجمعة ان "من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس (كورونا) أو القضاء عليه".

واكد رايان ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس .. معتبرا أن هذا الأمر سيمكن من تفادي وقوع ذروات جديدة والعودة إلى حالة الإغلاق العام.

إلى ذلك، قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض (كوفيد 19) في منظمة الصحة العالمية، إن انتقال عدوى فيروس «كورونا» المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.

ويواجه منذ يناير 2020م، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس (كورونا) المستجد والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي بالجائحة يوم 11 مارس، وأودى حتى الآن بحياة نحو 550 ألف شخص.

وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقاً أكبر بؤر للتفشي تراجعاً للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشاراً متسارعاً للمرض وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يضع قدما على منصة التتويج
عربي ودولي: إصابة وزير النفط الفنزويلي بفيروس كورونا
علوم وتقنية: خبر سار من بلجيكا: طورنا لقاحاً ضد كورونا
عربي ودولي: سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا
رياضة: مواجهات قوية في ربع نهائي أبطال أوروبا
أخبار: إياك والشوكولاتة.. هذا ما تفعله في جسدك!
علوم وتقنية: فوائد مذهلة لتناول التفاح الأخضر على الريق
فنون ومنوعات: أم تترك ابنة الـ3 أعوام تموت جوعاً
رياضة: قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دورى ابطال اوروبا
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
أخبار: تصعيد للعدوان بالحديدة وغارات على محافظات
أخبار: العدوان يشن 15 غارة على مأرب والجوف
علوم وتقنية: كورونا والأجنة.. دراسة تقود إلى "دليل مقلق"
علوم وتقنية: تعرف على أعراض كورونا الأكثر شيوعاً
أخبار: أوكسفام تحذر من أزمة جوع شديدة في اليمن
عربي ودولي: أمريكا تسجل 64 ألف إصابة و991 وفاة بكورونا
مجتمع مدني: 4 نصائح لتقوية رئتيك بالتزامن مع كورونا
اقتصاد: الذهب يتجاوز المستوى المهم البالغ 1800 دولار
فنون ومنوعات: كلمات مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي
أخبار: الصحة العالمية: كورونا خارج السيطرة ويزداد سوءاً
أخبار: الشوافي: رؤية هلال شهر ذو الحجة.. والعيد 31 يوليو
أخبار: تصاعد وتيرة خروقات قوى العدوان للهدنة بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الأكاديمي عبدالله المسيبلي
أخبار: سريع: استهداف الزوارق المدنية خرق لاتفاق السويد
أخبار: دعوات للضغط على النظام السعودي لاطلاق سراح ناشطات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020