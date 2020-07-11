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امين عام المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الحجوري

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي العلامة عبده صالح الحجوري، عضو محكمة إستئناف محافظة المحويت، والذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عبدالله عبده صالح الحجوري، وإخوانه، وكافة آل حجور مديرية كشر محافظة حجة، عبّر امين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب الأليم،



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

