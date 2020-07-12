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المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 21 غارة على ثلاث محافظات، فيما أصيب طفل برصاص قناصة العدوان في تعز

طيران العدوان يشن 21 غارة جوية على 3 محافظات

المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 21 غارة جوية على 3 محافظات
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 21 غارة على ثلاث محافظات، فيما أصيب طفل برصاص قناصة العدوان في تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 70 خرقاً بينها تحليق ست طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16 وثلاث طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 105 قذائف و 36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدفت مدفعية العدوان مثلث العدين في مديرية حيس.

وأكد المصدر إصابة طفل برصاص قناصة العدوان في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ محافظة تعز.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على مديرية شدا وغارة على منطقة مران بمديرية حيدان، وغارتين على مديرية الظاهر.

وأشار إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة الوتدة بمديرية خولان محافظة صنعاء، وشن 12 غارة على مديرية مجزر وغارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب.








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