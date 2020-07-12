المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يكشف عن أهم مؤشرات طقس اليمن

كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن طقس اليمن من السبت 11 يوليو لاسبوع وحالة ماطرة مرتقبه من الأربعاء القادم.. وقال (( متوقع قلة الأمطار على مستوى اليمن في النصف الأول من الاسبوع مع الاشارة الى استمرار بعض الهطول الخفيف والمتوسط للأمطار الرعدية والتي يرافقها تدفق السيول على بعض المناطق في المرتفعات الجنوبية غربية والمرتفعات الشمالية غربية واجزاء من الهضاب الداخلية القريبة منها واجزاء بسيطة من السواحل الغربية، وقد تسمح الفرصة بتشكل بعض الخلايا الماطرة خفيفة الى متوسطة على اجزاء بسيطة جدا من المناطق الشرقية، وبالنسبة للمناطق الصحراوية والساحلية تسود أجواء صحوة الى غائمة جزئياً شديدة الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في المناطق الصحراوية واجزاء من المناطق الساحلية خصوصا ارخبيل سقطرى وسواحل تعز ولحج.



وتابع "الشوافي" في النصف الثاني من الأسبوع وخصوصا من الأربعاء القادم 15 يوليو 2020 تحسن ملحوظ في هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق حيث متوقع أن يغطي الهطول مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية خصوصاً الجنوبية غربية وكذلك الشمالية غربية والهضاب الداخلية من عتق الى تعز الى صعدة وما بينهما من مناطق، ومتوقع أن يتوسع الهطول ليشمل أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية بشكل عام، واجزء بسيطة من الهضاب الشرقية.



واختتم الفلكي عدنان الشوافي بالتحذيرات حيث دعى إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وتدفق سيول وانخفاض الرؤية الأفقية، ونبه من درجات الحرارة العالية في المناطق الصحراوية والساحلية، ودعى الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب لتوخي الحذر من إرتفاع هبات الرياح وإضطراب الموج.