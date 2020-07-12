المؤتمرنت -

المؤتمر يدين مجزرة العدوان في وشحة بحجة

أدان المؤتمر الشعبي العام الجريمةَ البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي بقصفه منزل المواطن نايف مجلي في مديرية وشحة بمحافظة حجة، وراح ضحيتها 10 شهداء من النساء والأطفال ْوإصابة آخرين في حصيلة أولية.



وأكّــد المؤتمر أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ أكثر من خمسة أعوام وسقط نتيجتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ في مختلف محافظات اليمن.



وقال مصدر مسؤول في المؤتمر: إن النظام السعودي وحلفاءه وهم يواصلون استهداف المدنيين يؤكّــدون عدمَ احترامهم للأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين، وتعدها جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها تحالف العدوان ضد المدنيين في اليمن واستهداف المنشآت الخدمية لم ولن تسقط بالتقادم، كما أن دماء اليمنيين لن تذهب هدراً كما يتوقع النظام السعودي.



ولفت المصدر الى ان هذه الجرائم تتم وسط استمرار الصمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يساهم إلى حَدٍّ كبير في تشجيع هذا العدوان على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة.



وأكّــد المصدر أن هذه الجريمة وغيرها لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في صموده ومقاومته للعدوان ومرتزقته مهما كانت التضحيات وسيواصل اليمنيين مواجهتهم للعدوان وأركانه وأدواته حتى تحقيق النصر..