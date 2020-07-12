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رئيس المؤتمر يعزي أحمد العشاري بوفاة شقيقه

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة للأستاذ احمد العشاري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكيل وزارة الشباب والرياضة، والى جميع ال العشاري، بوفاة شقيقه عبدالملك العشاري.



وعبر رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبيه اصاله عن نفسه ونيابة عن قيادة المؤتمر بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.