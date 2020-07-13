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المؤتمر نت - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة

الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا بالعالم

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا بالعالم
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة.

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983. وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يومياً.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.








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