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المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان التصعيد العسكري بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، فيما شن الطيران 25 غارة على خمس محافظات أسفرت عن استشهاد وإصابة 12 مواطناً جلهم نساء وأطفال في حجة

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
استمرت قوى العدوان التصعيد العسكري بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، فيما شن الطيران 25 غارة على خمس محافظات أسفرت عن استشهاد وإصابة 12 مواطناً جلهم نساء وأطفال في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بينها تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الفازة والمنظر وكيلو16 والجاح وشارع الخمسين، و 33 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 288 صاروخاً وقذيفة و 73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار مادية بمزارع ومنازل المواطنين بمنطقة الجبلية في التحيتا إثر قصف لقوى العدوان بـ32 قذيفة مدفعية و28 صاروخ كاتيوشا.

ولفت المصدر إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح في منطقة الناصري بمديرية التحيتا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوى العدوان.

وأكد المصدر استشهاد عشرة من النساء والأطفال وإصابة اثنين آخرين بغارة لطيران العدوان على مديرية وشحة بمحافظة حجة، كما شن الطيران غارة على مديرية حرض.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية شدا وغارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارتين على مديرية الظاهر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وعشر غارات على مديريات صرواح ومجزر والعبدية بمحافظة مأرب.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية سفيان بمحافظة عمران.








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