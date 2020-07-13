المؤتمرنت -

الوهباني يعزي القيادي أحمد العشاري بوفاة شقيقه

بعث الشيخ جابر غالب الوهباني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة للأستاذ احمد العشاري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكيل وزارة الشباب والرياضة، بوفاة شقيقه عبدالملك العشاري.



وأعرب الشيخ جابر الوهباني عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل العشاري، بهذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"