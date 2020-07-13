المؤتمرنت -

عملية عسكرية واسعة تدك قواعد ومنشآت سعودية

نفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم عملية عسكرية واسعة دكت خلالها عدداً من قواعدِ ومنشآتِ العدوِّ السعوديِّ العسكريةِ والحيويةِ في جيزان ونجرانَ وعسير، منها المطاراتُ والقواعدُ العسكرية.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان، أن القوات المسلحة استهدفت بصواريخَ باليستيةٍ عاليةِ الدقةِ لم يُعلنْ عنها بعد، وبعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ، مرابضَ الطائراتِ الحربيةِ وسكنَ الطيارينَ ومنظوماتِ الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطاراتِ أبها وجيزانَ ونجرانَ، إضافةً إلى منشأةِ النفطِ العملاقةِ بالمنطقةِ الصناعيةِ بجيزان .. مؤكداً أن الإصابةُ كانت دقيقةً.



وذكر أن القوات المسلحة استهدفت مُعسكرِ تداوينَ بمأربَ أثناءَ اجتماعٍ ضمّ قادةً عسكريينَ سعوديينَ مع أتباعِهم من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ اليمنيين .. لافتاً إلى أن العمليةُ أدت إلى مصرعِ وإصابةِ العشرات.



وأشار العميد سريع إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على جرائمِ العدوان المستمرةِ بحق الشعب اليمني والتي كان آخرَها مجزرةُ أمس بمحافظة حجة، وكذلك الحصار الظالم والمستمر وتزامنا مع الذكرى المئويةِ لمجزرةِ تنومة.



وأكدت القوات المسلحة استمرارَها في الدفاعِ المشروعِ عن الشعب اليمني حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال .. لافتة إلى أنها لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من الضرباتِ المؤلمةِ خلالَ الفترةِ المقبلة حتى إيقاف العدوانِ ورفعِ الحصار.