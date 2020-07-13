المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

حذر المركز الوطني للأرصاد، مرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب، ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ونبه المركز في نشرته الجوية، المواطنين من الاقتراب من مداري السيول والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.



وتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة لحج جنوباً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظة الضالع حتى محافظة المهرة.



وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مغبر نسبياً في المناطق الساحلية والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على المناطق الداخلية منها، والرياح على السواحل الجنوبية والشرقية جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.



وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مغبر نسبياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة.



وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.



وأفاد المركز بأن الأمطار التي سجلت في بعص محطات الرصد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاءت على النحو الآتي: ريمة 24.6، السدة (إب) 14.0، صرفيت 6.3، إب 6.4، حجة 5.2، المحويت 3.5 و صعدة 0.8، لافتاً إلى أن الأمطار الغزيرة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.