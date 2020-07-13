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المؤتمر نت - حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية

الصحة العالمية: أزمة فيروس كورونا قد تتفاقم أكثر

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: أزمة فيروس كورونا قد تتفاقم أكثر
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءاً إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف: "اسمحوا لي أن أكون فجا في صراحتي، عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ، والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال".

وتجاوز عدد حالات الإصابة 13 مليونا في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، وفقا لإحصاء رويترز، ليزداد بواقع مليون حالة في خلال خمسة أيام فحسب. وأسفرت الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من نصف مليون شخص.

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كوورنا مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 135,205 وفيات من أصل 3,304,942 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 1,006,326 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي: البرازيل، تليها المملكة المتّحدة، والمكسيك وإيطاليا.








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