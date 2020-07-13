المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة حسن اللوزي

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاديب ووزير الاعلام والثقافة الاسبق حسن احمد اللوزي، والذي وافته المنية اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد على احمد اللوزي ونجله الاكبر احمد حسن اللوزي، وكافة آل اللوزي، اشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته التظيمية (السابقة) كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، وبصماته في تعزيز دور قطاع الفكر والثقافة والاعلام من خلال موقعه كعضو باللجنة الدائمة، ومؤسس لصحيفة (الميثاق) التي قدم من خلالها العديد من الدراسات والابحاث المستلهمة مضامين الميثاق الوطني وتطلعات كل المؤتمريين في النهوض بالوطن الى مستوى حضاري متقدم.



وعبّر ابو راس باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

