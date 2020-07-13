الإثنين, 13-يوليو-2020 الساعة: 10:23 م - آخر تحديث: 10:13 م (13: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الشورى والأحزاب.. ثنائي‮ ‬لمواجهة‮ ‬الاختلالات‮ ‬وتقوية‮ ‬مؤسسات‮ ‬الدولة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - اقر مجلس الوزراء اليمني تخفيف القيود الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد covid19، على صالات الأفراح والمطاعم والكافتيريات والحمامات البخارية والتقليدية

التزام التعقيم والتباعد الاجتماعي .. فتح صالات الافراح والمطاعم والحمامات البخارية

المؤتمرنت -
التزام التعقيم والتباعد الاجتماعي .. فتح صالات الافراح والمطاعم والحمامات البخارية
اقر مجلس الوزراء اليمني تخفيف القيود الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد covid19، على صالات الأفراح والمطاعم والكافتيريات والحمامات البخارية والتقليدية والحدائق العامة والملاعب الرياضية ،
وخلال مناقشته اليوم برنامج التطبيع التدريجي لمظاهر الحياة خاصة في المجال الاقتصادي، ذات الصِّلة بمواجهة فيروس كورونا، اشترط مجلس الوزراء مقابل ذلك الالتزام بعملية التعقيم والتباعد الاجتماعي ..

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة توطيد مستوى الجهود القائمة من قبل الجميع ومواصلة عمليات الترصد والتوعية بسبل الوقاية من الوباء والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع هذا الوباء الذي ما تزال معظم دول العالم حتى الآن تشهد تسجيل حالات إصابة جديدة به خاصة في المنطقة العربية..
وفي اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء د عبدالعزيز بن حبتور، استمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، عن المؤشرات الصحية المتصلة بوضع فيروس كورونا بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والجهود التي تبذلها المؤسسات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في مواجهته والرعاية الصحية المقدمة للمصابين وكذا حالات الاشتباه التي تم رصدها خاصة بعد عيد الفطر المنصرم.

و حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شدد وزير الصحة د طه المتوكل على أهمية التزام كافة الجهات والمنشآت العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر وعدم التهاون بها بأي شكل من الأشكال لما تمثله من ضرورة لمحاصرة هذا الوباء وغيره من الأوبئة المعدية وكذا مراعاة النظافة الشخصية ودورها المهم في عملية المكافحة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الصحة العالمية: أزمة فيروس كورونا قد تتفاقم أكثر
أخبار: الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس
أخبار: مجلس النواب يوجه رسالة لامين عام الامم المتحدة
أخبار: الخارجية تُدين استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين
علوم وتقنية: لن تصدق.. هؤلاء فقط لديهم مناعة ضد كورونا
فنون ومنوعات: طلب منهم وضع الكمامات فقتلوه
أخبار: تحذير جديد.. كورونا يبقى معدياً بالهواء لهذه المدة
رياضة: تعادل ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي
علوم وتقنية: تحذير من آثار كورونا "الأسوأ"
اقتصاد: الذهب يحوم فوق 1800 دولار بفعل مخاوف كورونا
أخبار: عملية عسكرية واسعة تدك قواعد ومنشآت سعودية
أخبار: الوهباني يعزي القيادي أحمد العشاري بوفاة شقيقه
عربي ودولي: 13 مليون إصابة بكورونا واكثرمن 570 ألف وفاة
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
عربي ودولي: منظمة: ارتفاع قياسي لإصابات كورونا بالعالم
أخبار: 4 غارات لطيران العدوان على عمران
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي أحمد العشاري بوفاة شقيقه
أخبار: تشريح جثث مرضى كورونا يكشف مفاجأة صادمة
علوم وتقنية: 5 معقمات.. تسبب العمى والوفاة
أخبار: رصد 114 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: السكر ووفيات كورونا.. دراسة تكشف سر العلاقة
فنون ومنوعات: وفاة عروس بحفل زفافها لسبب لا يخطر على بال
أخبار: "اندماج أكثر من فيروس".. علماء يكشفون غموض كورونا
أخبار: تحذيرات من كارثة إنسانية جراء استمرار احتجاز المشتقات
علوم وتقنية: العدوى بكورونا.. جدل محتدم بشأن "الخطر الثالث"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020