المؤتمرنت -

التزام التعقيم والتباعد الاجتماعي .. فتح صالات الافراح والمطاعم والحمامات البخارية

اقر مجلس الوزراء اليمني تخفيف القيود الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد covid19، على صالات الأفراح والمطاعم والكافتيريات والحمامات البخارية والتقليدية والحدائق العامة والملاعب الرياضية ،

وخلال مناقشته اليوم برنامج التطبيع التدريجي لمظاهر الحياة خاصة في المجال الاقتصادي، ذات الصِّلة بمواجهة فيروس كورونا، اشترط مجلس الوزراء مقابل ذلك الالتزام بعملية التعقيم والتباعد الاجتماعي ..



وشدد مجلس الوزراء على ضرورة توطيد مستوى الجهود القائمة من قبل الجميع ومواصلة عمليات الترصد والتوعية بسبل الوقاية من الوباء والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع هذا الوباء الذي ما تزال معظم دول العالم حتى الآن تشهد تسجيل حالات إصابة جديدة به خاصة في المنطقة العربية..

وفي اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء د عبدالعزيز بن حبتور، استمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، عن المؤشرات الصحية المتصلة بوضع فيروس كورونا بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة، والجهود التي تبذلها المؤسسات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة في مواجهته والرعاية الصحية المقدمة للمصابين وكذا حالات الاشتباه التي تم رصدها خاصة بعد عيد الفطر المنصرم.



و حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شدد وزير الصحة د طه المتوكل على أهمية التزام كافة الجهات والمنشآت العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر وعدم التهاون بها بأي شكل من الأشكال لما تمثله من ضرورة لمحاصرة هذا الوباء وغيره من الأوبئة المعدية وكذا مراعاة النظافة الشخصية ودورها المهم في عملية المكافحة.

