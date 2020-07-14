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المؤتمر نت - قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل سبعة أطفال وامرأتين بغارة جوية في مديرية وشحة بمحافظة حجة

غراندي: مقتل 7 أطفال وامرأتين بغارة جوية في حجة

المؤتمرنت -
غراندي: مقتل 7 أطفال وامرأتين بغارة جوية في حجة
قالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل سبعة أطفال وامرأتين بغارة جوية أمس في مديرية وشحة بمحافظة حجة.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في بيان لها، أن الغارة الجوية تسببت أيضا في إصابة طفلين وامرأتين تم إسعافهم إلى مستشفى عبس لتلقي العالج.

وقالت “من غير المفهوم إنه في خضم جائحة كورونا، وفي الوقت التي تتواجد فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، يستمر قتل المدنيين في اليمن”.

وعبرت غراندي، عن خالص التعازي لأسر الأطفال والنساء الذين قتلوا في الغارة الجوية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.








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