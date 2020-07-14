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المؤتمر نت - عقد اليوم بصنعاء الملتقى العام الأول للارتقاء بجهود النظافة والوعي المجتمعي البيئي، ضمن مشروع البيئة المجتمعية

انعقاد الملتقى العام الأول للارتقاء بجهود النظافة والوعي المجتمعي البيئي

المؤتمرنت -ابراهيم الحجاجي -
انعقاد الملتقى العام الأول للارتقاء بجهود النظافة والوعي المجتمعي البيئي
عقد اليوم بصنعاء الملتقى العام الأول للارتقاء بجهود النظافة والوعي المجتمعي البيئي، ضمن مشروع البيئة المجتمعية المستدامة 20202021، والذي شارك فيه عدد من القيادات الحكومية والمجالس المحلية وقيادات مجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي افتتاح الملتقى أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات حسين مقبولي بالجهود التي تبذلها قيادات أمانة العاصمة في تعزيز جهود النظافة والحفاظ على مظهر العاصمة صنعاء.

وأكد مقبولي استعداد حكومة الانقاذ الوطني لتوفير وسائل الدعم لهذه الجهود في قطاع النظافة بحسب الامكانيات المتاحة، وأن يتكاتف الجميع سواء كانت الجهات المعنية أو المجتمع بشكل عام، وأن يكون المجتمع عوناً للجهات المعنية باعتبار النظافة مسؤولية الجميع كسلوك حضاري يعكس مستوى رقي الشعوب.

من جانبه أوضح أمين العاصمة حمود عباد أن هذا الملتقى لمناقشة قضايا النظافة في أمانة العاصمة، وتداول ومناقشة مصفوفة الاجراءات التنفيذية لبرنامج البيئة المستدامة 20202021 لتحسين أعمال النظافة والتوعية، وذلك للوصول الى عاصمة ذات مظهر لائق باعتبار النظافة من أهم عناوين الإيمان وسلوك يعكس مظاهر الحضارات.

وقال عباد بأن هذا الملتقى كان لا بد أن يقام من أجل ترسيخ المفاهيم والسلوكيات وغرس الثقافة الصحيحة للتخلص من كافة المظاهر المشوهة للبيئة، ومن أجل أن ينعكس توعوياً على المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على مدننا وشوارعنا بمظاهر لائقة ونظيفة.

بدوره أشار مدير عام المنظمات بأمانة العاصمة حسن المسوري الى مشاركة منظمات المجتمع المدني بهذا الملتقى لما له من أهمية مجتمعية، كما أن منظمات المجتمع المدني حاضرة دائما في مشاركة قطاع النظافة وكل ما يخدم المجتمع، وأن على المجتمع إدارك أهمية ودور عامل النظافة في خدمة المجتمع.

وناقش الملتقى مصفوفة الاجراءات التنفيذية لبرنامج البيئة المستدامة 20202021 لتحسين أعمال النظافة والتوعية، التي تحتوي على 9 موجهات رئيسية وموجهات فرعية عن كل موجه رئيسي، مقروناً بخطط الاجراءات والبرامج والآلية التنفيذية ومسؤولية التنفيد والفترة الزمنية.








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