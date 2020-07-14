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المؤتمر نت - مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله

المؤتمرنت -
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الخامس عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

ناقش المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، ما تعرض له عضو مجلس النواب محمد مشلي الرضي من تصرفات مخالفة للإجراءات الدستورية والقانونية من قبل مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة.

وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته مع الجهات المختصة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

واستمع المجلس إلى الطلب المقدم من عضو مجلس النواب بسام الشاطر بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وفقرات القانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 م.

واطلع مجلس النواب على المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون آنف الذكر .. وأقر إحالة المشروع مع مذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون الدستورية لتقديم رأي بشأن ذلك للمجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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