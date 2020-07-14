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المؤتمر نت - المحكمة الجزائية تُدين 15 متهما بأعمال إرهابية

المحكمة الجزائية تُدين 15 متهما بأعمال إرهابية

المؤتمرنت -
المحكمة الجزائية تُدين 15 متهما بأعمال إرهابية
أدانت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم 15 متهماً بالانتماء لتنظيم القاعدة وقيامهم بأعمال إرهابية و إجرامية والمشاركة في اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت برئاسة القاضي إبراهيم العزاني، بحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي الدكتور خالد الماروي، بمعاقبة أحد المدانين الـ 15 بالإعدام حداً وسجن الآخرين مدة تتراوح من ستة أشهر إلى 12 عاماً ووضع المدان الأول تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

وأقرت المحكمة مصادرة وسيلة النقل وجميع الأسلحة المستخدمة في الجريمة وإعادة المضبوطات الشخصية للمدانين.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى اعترافات المدانين ومحاضر جمع الاستدلالات وقائمة أدلة الإثبات والتقارير الرسمية المقدمة من النيابة الجزائية أثناء المحاكمة.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين تهم الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لما يسمى تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة المواطنين والقوات المسلحة والأمن والمنشآت العامة والعسكرية والأمنية واغتيال رجال الدولة ومنتسبي الأمن والجيش والأجانب والشخصيات السياسية وأعمال قتل وخطف وتفجير واختطاف ومقاومة سلطات الدولة بالقوة.

وجاء في قرار الاتهام قيام المتهمين بالإعداد والتخطيط والرصد والمراقبة والتجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات واقتحامات، منها المشاركة في اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين والشروع في اغتيال اللواء علي حسن الشرفي واقتحام السجن المركزي بصنعاء وتهريب عدد من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى الاتفاق الجنائي على قتل وخطف عدد من ضباط الأمن السياسي والقومي وشخصيات سياسية ودبلوماسيين أجانب.*سبأ نت








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