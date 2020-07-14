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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة على

توقعات بهطول أمطار متفاوتة وتحذير للمواطنين

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفاوتة وتحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وستتشكل خلايا من السحب الركامية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة منها وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

وأشار إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقساً حاراً ورطباً، غائماً جزئياً ومغبر نسبياً نهاراً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لسواحل أبين وشبوة وحضرموت وكذلك على أجزاء من السواحل الشرقية.

وستكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقده مثيرة للأتربة والرمال، تتدنى معها الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون شديد الحرارة صحواً إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، فيما ستكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحاري حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح موسمية جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20- 40عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.








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