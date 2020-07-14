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المؤتمر نت - لا يزال البحث جارياً عن تفاصيل وخبايا كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 13 مليون إنسان وأودى بحياة أكثر من 572 ألفاً حول العالم منذ ظهوره

هل ينتقل فيروس كورونا إلى الجنين؟ دراسة توضح

المؤتمرنت -
هل ينتقل فيروس كورونا إلى الجنين؟ دراسة توضح
لا يزال البحث جارياً عن تفاصيل وخبايا كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 13 مليون إنسان وأودى بحياة أكثر من 572 ألفاً حول العالم منذ ظهوره بالصين في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وفي جديد الفيروس التاجي وحول ما إذا كان ينتقل للجنين، أعلن باحثون اليوم إن حالات انتقال مرض "كوفيد-19" من المرأة الحامل للجنين نادرة ويجب ألا تثير قلقاً، وذلك بعد أن أشارت دراسة لإحدى الحالات إلى احتمال انتقال كورونا عبر المشيمة.

وتصف الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، حالة في فرنسا عثر فيها على الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في دم طفل مبتسر لأم تبلغ من العمر 23 عاما كانت قد تم تشخيص إصابتها بهذا المرض في مارس.

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل، لكنهم أضافوا أنه من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

وصرحت ماريان نايت أستاذة صحة الأم والطفل بجامعة "أوكسفورد" البريطانية، بأن الحالة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت: "بين الآلاف العديدة من الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بفيروس "سارس كوف 2" قلة فقط تثبت إصابتها بالفيروس، بنسبة تتراوح بين 1 و2 بالمئة".

وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى.

وأفاد أندرو شينان أستاذ طب التوليد في جامعة "كينغ" بلندن، بأنه من النادر جدا إصابة الأجنة بـ"كوفيد-19" من أمهاتهن.

وأشار إلى بيانات بريطانية عن 244 طفلا ولدوا لأمهات مصابات بالفيروس ولم يظهر أثر له في 95 بالمئة منهم.








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