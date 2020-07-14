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المؤتمر نت - أعلنت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، أنه من الأفضل عدم تناول القهوة في الجو الحار، لتجنب عواقب غير مرغوب بها

احذر تناول القهوة في الاجواء الحارة لهذا السبب

المؤتمرنت -
احذر تناول القهوة في الاجواء الحارة لهذا السبب
أعلنت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، أنه من الأفضل عدم تناول القهوة في الجو الحار، لتجنب عواقب غير مرغوب بها.

وأشارت الطبيبة إلى أن تناول فنجان القهوة صباحاً بمثابة عادة منتشرة يتبعها الكثيرون. ولكن تناول كمية كبيرة من مشروب القهوة يمكن أن يسبب جفاف الجسم، وهذا يشكل خطورة على الصحة خاصة في الجو الحار.

وأضافت لذلك من الأفضل في الجو الحار التقليل من تناول القهوة، لتجنب الإضرار بالجسم. وتؤكد على أنه لا فرق في تناول مشروب القهوة باردا أو ساخنا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت "ليس هناك أي فرق في تناول القهوة باردة أو ساخنة، لأن المادة الفعالة هي نفسها -الكافيين. هذه المادة تؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام. لذلك أنصح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليوم. لأن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق أي أذى بصحته".

ومن جانبه قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، القهوة مشروب مفيد للصحة ويجب تناوله بصورة منتظمة يوميا لأنه يمنع تطور التهاب الكبد إلى تليف الكبد الذي بدوره يتطور إلى سرطان الكبد.

ويقول، "لذلك من الضروري على كل من يعاني من التهاب الكبد، تناول 3-5 فناجين من القهوة يوميا". مضيفا "لا تسبب القهوة ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام".








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