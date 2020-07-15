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المؤتمر نت - كثفت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهدت امرأة مسنة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي في صعدة، فيما شن الطيران 18 غارة على 3 محافظات

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

المؤتمرنت -
خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على 3 محافظات
كثفت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهدت امرأة مسنة متأثرة بجراحها جراء قصف سعودي في صعدة، فيما شن الطيران 18 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت مائة وخرقين اثنين، بينها تحليق عشر طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو 16 والمنظر، وطائرة تجسسية في أجواء حيس.

وشملت الخروقات 51 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 398 صاروخ وقذيفة و40 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بعشرة صواريخ كاتيوشا وثمان قذائف مدفعية على ممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفت أحياء 7 يوليو وشارع الخمسين بمختلف الأسلحة الرشاشة والثقيلة

وأكد المصدر استشهاد امرأة مسنة متأثرة بجراح أصيبت بها بقصف سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.








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