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المؤتمر نت - تحذيرات من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

تحذيرات من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

المؤتمرنت -
تحذيرات من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية تمتد إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية, وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ولفت المركز إلى حالة عدم استقرار الأجواء في سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية؛ وكذا في أجزاء متفرقة من المناطق الصحراوية والسواحل الجنوبية والشرقية والأجزاء الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن الرياح الموسمية ستكون نشطة شديدة السرعة على المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرة وكذا شرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية و ممرات السيول.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.








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