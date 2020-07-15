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المؤتمر نت - مركز الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: "إلزموا منازلكم"

مركز الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: "إلزموا منازلكم"

المؤتمرنت -
مركز الأرصاد يحذر المواطنين مجدداً: "إلزموا منازلكم"
دعا المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ونبه المركز في نشرته المسائية، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وتتشكل خلايا من السحب الركامية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة منها وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

وسيكون الطقس في المناطق الساحلية حاراً ورطباً، غائماً جزئيا ومغبراً نسبياً نهاراً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لسواحل أبين وشبوة وحضرموت وكذلك على أجزاء من السواحل الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً شديد الحرارة صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحاري حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وأفاد المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح موسمية جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20- 40عقدة.








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