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أخبار

النواب يستمع لتقرير نتائج زيارة برلمانية للمنافذ

المؤتمرنت -
النواب يستمع لتقرير نتائج زيارة برلمانية للمنافذ
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى التقرير الأولي المقدم من رئيس لجنة التنمية والنفط محمد علي سوار بشأن نتائج زيارة اللجنة البرلمانية الحكومية للمنافذ.

تضمن التقرير الأولي ملاحظة اللجنة على أوضاع ناقلات النفط المحتجزة بالمنافذ بناءً على تكليف مجلس النواب للجنة بهذا الشأن على أن توافي اللجنة المجلس بتقرير شامل في جلسة مقبلة.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن الرهان على الأمم المتحدة كونها خيبت آمال الشعب اليمني فيما يتعلق بوضع حد للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ومنها جريمة استمرار احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ولم يجن منها الشعب اليمني سوى الخذلان.

وحث القائمين على الشركة مضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة للمشتقات النفطية .. لافتاً إلى حجم معاناة الشعب اليمني جراء تعنت دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بمعاناة المواطنين جراء عدم توفر المشتقات النفطية .. مؤكدين أهمية توفيرها وتوزيعها على المحطات وضرورة توفير الغاز المنزلي بالسعر المناسب.

وجددوا مطالباتهم لشركة النفط بمكافحة التهريب وضبط السوق السوداء والمحطات التي تبيع بالمخالفة للسعر الرسمي.

واستمع مجلس النواب من المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي إلى الرد على أسئلة أعضاء مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم وخالد محمد العنسي وصالح إسماعيل أبو عادل حول تفاقم السوق السوداء وعدم وفاء الوزارة بالبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي من الدينات للمواطنين وعدم انخفاض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأرجع الأضرعي عدم انخفاض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع السعر العالمي إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية لأكثر من ثلاثة أشهر، كون احتجاز السفن يضيف تكاليف باهظة، نتيجة غرامات التأخير.

وأكد أنه لا زيادة في أسعار المشتقات النفطية .. لافتاً إلى أنه في حال عدم احتجاز السفن، سيمكن الشركة من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والتعامل بشفافية إزاء ذلك.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، استمع نواب الشعب إلى رسالة المجلس الموجهة إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بشأن تلقي مجلس النواب شكوى من أسر عدد من شهداء ومرابطي الجبهات من أهالي وساكني منطقة عصر بأمانة العاصمة بمن فيهم عضو المجلس محمد مشلي الرضي، حول ما يتعرضون له من قبل مدير مكتب الأوقاف بالأمانة وذلك بإرسال الأطقم لمحاصرة بيوتهم وإغلاق محلاتهم لإجبارهم على استئجارها.

وطالبت رسالة المجلس الموجة للحكومة بسرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع الأعمال التعسفية المخالفة للنظام والقانون وتوقيف مدير مكتب الأوقاف وإحالته للتحقيق.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.










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