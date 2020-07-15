المؤتمرنت -

إب.. التوقيع على وثيقة لتسيير الزواج وتخفيف المهور

وٌقع بمديرية جبلة بمحافظة إب على وثيقة لتيسير الزواج وتخفيف المهور.



واعتبر وكيلا المحافظة عبدالفتاح غلاب والدكتور أشرف المتوكل، التوقيع على الوثيقة خطوة مهمة تسهم في تحصين الشباب وإكمال نصف دينهم فضلاً عن التخفيف من الأعباء الباهظة جراء نفقات الأعراس.



وحثا أولياء الأمور في جبلة على الإلتزام بالوثيقة وما جاء فيها والعمل على تعميمها على مناطق ومديريات المحافظة.



يذكر أن الوثيقة نصت على أهمية تخفيف تكاليف الزواج ليكون المهر المؤجل للبكر ٥٠٠ ألف ريال والثيب ٢٥٠ ألف ريال والشرط المدفوع لا يتعدى ٨٠٠ ألف ريال.* سبأنت





