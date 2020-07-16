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أخبار
المؤتمر نت - أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ579 ألفاً و938 شخصاً في العالم منذ ظهوره

كورونا يحصد أرواح 580 ألف شخص حول العالم

المؤتمرنت -
كورونا يحصد أرواح 580 ألف شخص حول العالم
أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ579 ألفاً و938 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ أمس الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 13 مليونا و407 آلاف و780 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم سبعة ملايين و264 ألفا و600 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ التعداد الذي أجري الثلاثاء الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 5392 وفاة و214 ألفا و211 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (1300) والمكسيك (836) والولايات المتحدة (787).

والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 136 ألفا و900 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و465 ألفا و31 إصابة. وشفي ما لا يقل عن مليون و49 ألفا و98 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل، حيث سجلت 74 ألفا و133 وفاة من أصل مليون و926 ألفا و824 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 45 ألفا و53 وفاة من أصل 291 ألفا و911 إصابة، ثمّ المكسيك مع 36 ألفا و327 وفاة (311 ألفا و486 إصابة) وإيطاليا مع 34 ألفا و997 وفاة (243 ألفا و506 إصابات).

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة ألف شخص، تليها المملكة المتحدة (66 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وإيطاليا (58 وفاة) والسويد (55 وفاة).

وحتى أمس، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً تسجيل 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) من أصل 83 ألفا و611 إصابة (ست إصابات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78 ألفا و693 شخصاً.

وأحصت أوروبا الأربعاء حتى الساعة 19,00 ت غ، 203 آلاف و793 وفاة من أصل مليونين و879 ألفا و566 إصابة. وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 149 ألفا و597 وفاة (ثلاثة ملايين و495 ألفا و775 إصابة)، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 145 ألفا و740 (ثلاثة ملايين و573 ألفا و752 إصابة).

وسجّلت آسيا 45 ألفا و518 وفاة (مليون و860 ألفا و260 إصابة) والشرق الأوسط 21 ألفا و364 وفاة (957 ألفا و272 إصابة) وإفريقيا 13 ألفا و786 وفاة (629 ألفا و80 إصابة) وأوقيانيا 140 وفاة (12 ألفا و77 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق.








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