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المؤتمر نت - يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 31 مواطناً جلهم نساء وأطفال بغارة شنها طيرانه على محافظة الجوف، فيما واصل المرتزقة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 31 مواطناً جلهم نساء وأطفال بغارة شنها طيرانه على محافظة الجوف، فيما واصل المرتزقة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد وإصابة 31 مواطناً جلهم نساء وأطفال جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في منطقة المساعفة المرازيق بمديرية الحزم محافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقاً بمحافظة الحديدة بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة و12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والصليف، وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 22 قذيفة و 74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدف قصف مدفعي وبمختلف العيارات الرشاشة قرية الشعب وأماكن متفرقة من مديرية حيس.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، واستهدف بعشر غارات منطقة البقع في نجران.








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