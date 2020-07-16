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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية

توقعات بهطول أمطار رعدية على المحافظات اليمنية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية على المحافظات اليمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وصولاً إلى المناطق المحاذية لها.

وأشار المركز إلى أجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خصوصاً الشمالية الغربية مع تحسن تدريجي وملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز باستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية مع نشاط للرياح السطحية يعمل على إثارة الغبار على مناطق واسعة من البلاد وارتفاع الموج على المسطحات المائية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وخاصة سائقي المركبات إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين في المناطق المتأثرة بالعوالق الترابية وخاصة من لديهم أمراض صدرية وكذلك سائقي المركبات من التدني في الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الاضطراب الشديد في البحر وارتفاع الموج.








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