المؤتمرنت -

تشييع جثمان وزير الإعلام الاسبق حسن اللوزي بالعاصمة صنعاء

شيع اليوم في العاصمة صنعاء جثمان الشاعر والوزير السابق حسن أحمد اللوزي بعد الصلاة عليه في مسجد التوحيد.

وتقدم المشيعين خالد سعيد الديني عضو المجلس السياسي الأعلى- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وعدد من قيادات المؤتمر واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وجمع من المثقفين والإعلاميين وزملاء وأقارب الفقيد

وأشاد المشاركون في التشييع بإسهامات الفقيد في تأسيس المؤتمر الشعبي العام وصحيفة الميثاق التي كان أول رئيس لتحريرها حتى عام 1990، حين تم تعيينه وزيرا للثقافة في أول حكومة بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 1990

وعبر المشيعون عن الخسارة الفادحة التي مني بها الوطن والثقافة والأدب على المستويين الوطني والعربي برحيل حسن اللوزي الذي كان من أهم الأصوات الشعرية في جيل السبعينيات المنطلق في فضاءات الحداثة شكلا ومضمونا.

وأكد المشيعون أن اسم الفقيد ارتبط بالكثير من الإنجازات في المجالين الثقافي والإعلامي خلال فترات توليه مسؤوليات وزارتي الثقافة والإعلام لفترات متعاقبة وممتدة من عام 1980 حتى 2011 تخللها تعيينه سفيرا للجمهورية اليمنية في المملكة الأردنية بين عامي 1994 و 2000 ليعين بعدها عضوا في مجلس الشورى حتى 2006 ويعود للعمل وزيرا للإعلام



يذكر أن حسن اللوزي لديه 15 مؤلفا مطبوعا بين مجموعات شعرية وقصصية وأعمال مسرحية إضافة إلى كتاب جمع فيه عدد من مقالاته التي نشرت في الصحافة المحلية والعربية



وكان قد توفي في العاصمة المصرية القاهرة متأثرا بفيروس كورونا، ودفن في العاصمة صنعاء تنفيذا لوصيته.





سيرة ذاتية



حسن أحمد اللوزي



من مواليد صنعاء عام 1952



شاعر وكاتب مسرحي



درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في صنعاء



درس الثانوية الأزهرية في القاهرة



حصل على ليسانس حقوق من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1974



المناصب التي تولاها



- مديرا للعلاقات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم مديرا لمكتب رئيس الجهاز



- وكيلا لوزارة الإعلام والثقافة لقطاع الإعلام عام 1975



- وزيرا للإعلام والثقافة من أكتوبر 1980 حتى 22 مايو 1990



- وزيرا للثقافة في أول حكومة بعد إعلان الجمهورية اليمنية



- وزيرا للثقافة والسياحة من 1991 حتى 1993



- وزيرا للإعلام من مايو 1993 حتى أكتوبر 1994



- سفيرا للجمهورية اليمنية في المملكة الأردنية من 1994 حتى عام 2000



- عضوا في مجلس الشورى من عام 2000 حتى 2006



- وزيرا للإعلام من فبراير 2006



- وزيرا للإعلام وناطقا باسم الحكومة من 2007 حتى 2011



- قائما بأعمال رئيس الوزراء من يونيو إلى نوفمبر 2011



• ساهم في تأسيس المؤتمر الشعبي العام واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين - فرع صنعاء، ونقابة الصحافيين اليمنيين



• أسس صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام ورأس تحريرها من 1982 إلى 1990



• من مؤسسي نادي الوحدة الرياضي في العاصمة صنعاء



• كتب مئات المقالات في الصحافة المحلية والعربية



• كتبت عن شعره العديد من الدراسات النقدية، سواء عن تجربته الشعرية أو عن جيل السبعينيات الذي ينتمي إليه



• غنت له العديد من القصائد العاطفية والوطنية



أعماله



أوراق اعتماد لدى المقصلة (ديوان مشترك مع الشاعر الفلسطيني عبد الرؤوف يوسف 1972).



تراتيل حالمة في معبد العشق والثورة (بيروت، دار العودة، 1978).



أشعار للمرأة الصعبة (ديوان شعر، 1979).



هنا الطقوس وهذا جسد الملكة (مجموعة شعرية، بيروت، دار العودة، 1981).



المرأة التي ركضت في وهج الشمس (قصة).



الصراخ في محكمة الصمت (مسرحية شعرية، بيروت، دار العودة، 1981).



فاحشة الحلم (مجموعة شعرية، بيروت، دار الآداب، 1986).



أيقونة الثورة (لوحات شعرية، 1992).



كتاب الكلمات (عمل شعري نثري، 1999).



البرزخ (ديوان شعر، 2000).



معارج الرؤية (ديوان شعر- دائرة التوجيه المعنوي)



مدارج النهار (ديوان شعر- دائرة التوجيه المعنوي)



مرايا الذات (ديوان شعر- دائرة التوجيه المعنوي)



الأطواق ولجج الطوفان (ديوان شعر- دائرة التوجيه المعنوي)



نظرات ورؤى (مقالات)



توفي في القاهرة في 13 يوليو 2020



