المؤتمرنت -

اللجنة الوطنية للمرأة: الأمم المتحدة شريك بقتل أطفال ونساء اليمن

أكدت اللجنة الوطنية للمرأة أن حرب وحصار وقتل المدنيين في اليمن يمثل أكبر فضيحة في تاريخ الأمم المتحدة.



وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم ، استمرار جرائم تحالف العدوان واستهدافه أطفال ونساء اليمن وآخرها جريمة المساعفة بالجوف، مؤكدة أن الصمت المهين للأمم المتحدة يثبت أنها شريك رئيسي في قتل أطفال ونساء اليمن.



وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية هذه الجرائم وتبعاتها القانونية والإنسانية لما تعطي من غطاء وتغاضي عن جرائم هذا التحالف الهمجي، لافتاً أن هذه الجرائم جرائم حرب من الدرجة الأولى .



ودعا البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها و الخروج من حالة الصمت المهين وإدانة الجرائم المرتكبة في اليمن والمطالبة بملاحقة ومحاكمة مرتكبيها.

