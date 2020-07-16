المؤتمرنت -

غريفيث يدعو لتحقيق شامل في مجزرة العدوان بالجوف

إستهجن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، غارة جوية نفذها العدوان السعودي وأوقعت 31 قتيلاً وجريحاً من المدنيين اليمنيين في محافظة الجوف.



وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية“. وأضاف: “يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية“.



وشدد على “أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون“. واعتبر “من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين“.



وأكد المبعوث الأممي “استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في ‎اليمن“.



