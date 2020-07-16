المؤتمرنت -

مسؤولة أممية: مانشاهده في اليمن أمر مروّع

أفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي"، بأن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن غارات وقعت الأربعاء قتلت ما لا يقل عن 11 مدنيا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وجرحت 5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية المساعفة شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.



وقالت غراندي في بيان لها ، “هذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع التي يقتل ويجرح فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي في هجوم. ”



ورجّحت أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لم يتم التحقق منها بعد.



وأضافت المنسقة الأممية “ما نشاهده اليوم أمر مرِّوع، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين في اليمن هي عندما يقرر الطرفان وقف القتال”.



وأكدت أن “الفرصة الوحيدة لليمن تتمثل في اتخاذ الأطراف لمثل هذه الخطوة.”

