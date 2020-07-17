المؤتمرنت -

حصيلة جديدة.. أكثر من 585 ألف وفاة بكورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 585,750 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب تعداد أعدّته فرانس برس الخميس الساعة 19,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.



وتم تسجيل أكثر من 13,660,780 إصابة مثبتة في 196 بلداً ومنطقة. وتم إعلان تعافي 7,442,700 من هذه الحالات على الأقل.



ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.



وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 137,897 من بين 3,536,658 إصابة. وأعلن تعافي 1,075,882 شخصا على الأقل.



وتعدّ البرازيل البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 75,366 من بين 1,966,748 إصابة.



وتليها بريطانيا بـ45,119 وفاة من بين 292,552 إصابة، ثم المكسيك بـ36,906 وفيات من بين 317,635 إصابة، وإيطاليا التي سجّلت 35,017 وفاة من بين 243,736 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان نسبة المصابين من أصل عدد السكان.



وحتى أمس، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 83612 إصابة، بينما تعافى 78719 شخصا.



وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 204,254 وفاة من بين 2,897,157 إصابة حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش الخميس. وسجّلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 152,191 وفاة من بين 3,566,152 إصابة.



وفي الولايات المتحدة وكندا معا، تم تسجيل 146,757 وفاة من بين 3,645,740 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 46,345 من بين 1,906,655 إصابة، وفي الشرق الأوسط 21,752 وفاة من بين 970,525 إصابة، وفي إفريقيا 14,309 وفيات من بين 662,158 إصابة، وفي أوقيانيا 142 وفاة من بين 12,393 إصابة.



وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.



ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.