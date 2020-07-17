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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري والتربوي الأستاذ احمد محمد محسن الغرسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي أحمد الغرسي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي أحمد الغرسي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري والتربوي الأستاذ احمد محمد محسن الغرسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه.

وعبر أمين عام المؤتمر في البرقية عن أحر تعازيه وخالص مواساته لنجل الفقيد محمد احمد الغرسي، واخوانه، وكافة آل الغرسي في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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