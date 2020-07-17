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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن، فيما شن الطيران 19 غارة على 3 محافظات

خروقات المرتزقة في الحديدة توقع شهيد

المؤتمرنت -
خروقات المرتزقة في الحديدة توقع شهيد
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن، فيما شن الطيران 19 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 115 خرقاً بينها تحليق عشر طائرات تجسسية، و 26 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 92 صاروخاً وقذيفة و 79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن من أبناء منطقة الجبلية بمديرية التحيتا إثر القصف العشوائي لقوى العدوان على المناطق السكنية.

واستهدف قصف مدفعي وبمختلف العيارات الرشاشة لقوى العدوان باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني وشارع الـ50، فيما استهدف عدد من صواريخ الكاتيوشا مدينة الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، وأربع غارات على مديرية صرواح وست غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، واستهدف بسبع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء.








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