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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من التواجد

تحذير جديد من المركز الوطني للأرصاد

المؤتمرنت -
تحذير جديد من المركز الوطني للأرصاد
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم، من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية خاصة في الطرق والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

كما نبه ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لليمن.

وذكر المركز أن الطقس بالمرتفعات الجبلية سيكون غائماً وممطراً على مناطق متفرقة من محافظات البلاد الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية في فترتي الظهيرة والمساء يرافقها العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة من السحب الركامية.

في حين سيكون الطقس بالمناطق الساحلية حاراً مغبراً نسبياً وغائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الشرقية والجنوبية من المهرة شرقاً إلى لحج غرباً والمرتفعات الجبلية لسواحل تعز والحديدة وحجة والرياح شديد السرعة وأقصى سرعة لها 35 عقدة.

وأشار المركز إلى أن الطقس بالمناطق الصحراوية سيكون شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل سحب رعدية متناثرة وهطول الأمطار المتفرقة يصاحبها رياح شديدة تثير الأتربة والغبار.

فيما سيكون الطقس بأرخبيل سقطرى غائماً جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة مع رياح شديدة السرعة أقصاها 50 عقدة تعمل على اضطراب شديد للبحر.








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