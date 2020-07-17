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المؤتمر نت - فتح القضاء في فرنسا اليوم تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قضية "التواطؤ في أعمال تعذيب" في العدوان على اليمن

فرنسا تفتح تحقيقاً ضد ولي عهد أبوظبي بجرائم تعذيب في اليمن

المؤتمرنت -
فرنسا تفتح تحقيقاً ضد ولي عهد أبوظبي بجرائم تعذيب في اليمن
فتح القضاء في فرنسا اليوم تحقيقا بحق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قضية "التواطؤ في أعمال تعذيب" في العدوان على اليمن.

يذكر ان الإمارات ارتكبت انتهاكات تصنف كجرائم حرب لن تسقط بالتقادم، خلال عدوانها على اليمن بقصفها للمدنيين الابرياء بالطائرات والقيام بعمليات تعذيب ممنهجة لهم في العديد من المدن اليمنية حسب ما افادت بذلك منظمات حقوق الانسان والمنظمات الاممية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر مطلعة على الملف، أنه تم تكليف قاض في فرنسا بإجراء تحقيق يطال محمد بن زايد حول "التواطؤ في أعمال تعذيب" في العدوان على اليمن .

وكان تحقيق قضائي أولي قد فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد محمد بن زايد إثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر نوفمبر 2018.

وفي يونيو الماضي، كشف التحقيق الذي أجرته وكالة “أسوشييتد برس” عن السجون السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعذيب على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين حددت الوكالة ما لا يقل عن خمسة سجون تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم .

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم "اختصاصها العالمي" في ما يتعلق بأخطر الجرائم ، مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.








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