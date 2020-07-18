المؤتمرنت -

هؤلاء الأشخاص يحظر عليهم التطعيم بلقاح كورونا

قال مدير مركز غماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ، إن لقاح فيروس كورونا مناسب للجميع باستثناء فئة معينة.



حدد غينتسبرغ هذه الفئة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة، حيث تابع في حديثه لوكالة نوفوستي الروسية: "إن أي تطعيم لأي شخص هو ضغط على جهاز المناعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي لهؤلاء الأشخاص".



وشدد مدير مركز غماليا على أن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم أن يستشيروا أخصائي المناعة أولا.



وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أشار في وقت سابق، أنه من المتوقع تسجيل اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في أغسطس المقبل، بحسب روسيا اليوم.