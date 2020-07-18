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المؤتمر نت - سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة

الصحة العالمية: زيادة قياسية بإصابات كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: زيادة قياسية بإصابات كورونا
سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات.

وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو حين بلغت 230370 حالة.

وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من 5 آلاف في يوليو تموز.

واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم الجمعة من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز وهو ما يمثل منعطفاً جديداً في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال 7 أشهر.

هذا وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 590 ألفا و132 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر.








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