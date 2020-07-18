المؤتمرنت -

جديد العلماء: أجسام مضادة تهاجم كورونا وتحيده

الحرب مستمرة ضد الوباء الذي حصد أكثر من 590 ألف شخص حول العالم، ومتواصلة تجارب العلم من أجل القضاء على فيروس كورونا.



وفي آخر تلك الخطوات العلمية، اكتشف باحثون في سنغافورة، أجساماً مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن، وتحيده تماما.



وتشير النتائج العلمية، التي نشرتها مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، ومجلة "ذا لانسيت"، إلى أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها.



وأوضح الباحثون أن هذه النتائج، يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.



جاء ذلك استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة.



وأكد المركز الوطني للأمراض المعدية أنه سيراقب مستويات الأجسام المضادة في المرضى المتعافين من الفيروس على مدى عامين لتحديد مدة استمرار الأجسام المضادة، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.